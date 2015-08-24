Descontinuado
SHE1455BK/10
Graves dinámicos
Altavoces para graves dinámicos y sonido nítido.
Intrauditivo
Negro
La goma suave ubicada entre los audífonos y el cable te permite doblar el cable sin dañar las conexiones, y alarga la vida útil del producto.
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Los controladores de altavoces ultra pequeños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.
Opiniones