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Audífonos intrauditivos

SHE1455BK/10

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro

Graves dinámicos

Altavoces para graves dinámicos y sonido nítido.

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Reproduce música y voz

Graves dinámicos

  • Intrauditivo

  • Negro

El protector de goma para el cable te asegura más durabilidad

La goma suave ubicada entre los audífonos y el cable te permite doblar el cable sin dañar las conexiones, y alarga la vida útil del producto.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

El ajuste perfecto sella el canal intrauditivo para bloquear los ruidos externos

Los controladores de altavoces ultra pequeños de estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los ruidos externos para ofrecerte una experiencia de sonido de gran intensidad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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