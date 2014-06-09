Descontinuado
SHE1355WT/00
Refuerzo de graves
Gracias a su rendimiento de graves mejorado, estos audífonos intrauditivos reproducen música con calidad y comodidad para tus oídos. Incluyen un micrófono en el cable para disfrutar de llamadas cómodamente.
Controlad. 14.8 mm, abier. parte post.
Audífono
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un mejor sonido con graves profundos.
Con el micrófono integrado y el botón de llamadas puedes usar los audífonos Philips para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Disfruta de realizar llamadas con manos libres y aceptar llamados o finalizar una charla con el control de los audífonos.
El controlador de altavoz de 14.8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar del sonido al máximo.
Opiniones