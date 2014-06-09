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Auriculares con micrófono

SHE1355BL/00

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro

Refuerzo de graves

Gracias a su rendimiento de graves mejorado, estos audífonos intrauditivos reproducen música con calidad y comodidad para tus oídos. Incluyen un micrófono en el cable para disfrutar de llamadas cómodamente.

Ver todos los beneficios

para mayor calidad de sonido

Refuerzo de graves

  • Controlad. 14.8 mm, abier. parte post.

  • Audífono

Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la circulación del aire para lograr un mejor sonido con graves profundos.

Micrófono integrado y botón de llamadas

Micrófono integrado y botón de llamadas

Con el micrófono integrado y el botón de llamadas puedes usar los audífonos Philips para escuchar música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Disfruta de realizar llamadas con manos libres y aceptar llamados o finalizar una charla con el control de los audífonos.

El controlador de altavoz de 14.8 mm optimiza la comodidad de uso

El controlador de altavoz de 14.8 mm es cómodo, compacto y ofrece un sonido claro y sin distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar del sonido al máximo.

Especificaciones técnicas

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