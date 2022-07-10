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  • Siente los graves de BASS+
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Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

SHB4305BK/00

3.1
| (18) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Siente los graves de BASS+
Un sonido impresionantemente potente que resuena desde un paquete compacto y resistente. Con controladores de altavoz ajustados de manera especial para graves potentes, los audífonos Bluetooth Philips BASS+ proporcionan un excelente sistema de aislamiento de sonido y libertad inalámbrica para que puedas sacarle el máximo provecho a los ritmos.
Ver todos los beneficios

Siente los graves de BASS+

  • Diafragmas 12.2mm, diseño post. cerrado

  • Intraauditivo

  • 6 horas de tiempo de reproducción

  • Ultracómodos

Controladores de altavoz potentes de 12.2 mm

Controladores de altavoz potentes de 12.2 mm

Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlantes potentes de 12.2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción

Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga en todo el día.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Tecnología inalámbrica Bluetooth

Empareja fácilmente tus audífonos con cualquier dispositivo Bluetooth para escuchar música de forma inalámbrica.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

18

Opiniones

3

10/07/2022

Peru

Peru

Muy bueno en mi compra

Estoy muy contento con mi compra, por el precio y sobre todo el sonido, lo adquirí en plaza vea a 69 soles. Con el tema de comodidad, es cierto, las gomas que trae no son muy buenas y se sale y hasta duele, en mi caso las cambié y para que, fue lo mejor, y me aísla bien el sonido de la calle. Recomiendo cambiar esas gomitas para una mejor comodidad y enserio! La calidad de sonido es muy bueno.

Contras

Deberían mejorar la calidad de construcción y sería genial si traería entrada Tipo C, ya que trae otro tipo de entrada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4305WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4305WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®

27/09/2021

Argentina

Argentina

fieles compañeros

trabajo todo el dia en la calle y la bateria dura bastante, me gusta el sonido que tiene

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4305BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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27/09/2021

Argentina

Argentina

excelente

me gustan los comodos que son, buenos para todo momento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4305BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4305BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®

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