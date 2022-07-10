SHB4305BK/00
Diafragmas 12.2mm, diseño post. cerrado
Intraauditivo
6 horas de tiempo de reproducción
Ultracómodos
Estos son graves intensos y potentes que te permiten realmente sentir la música. Los controladores de parlantes potentes de 12.2 mm resuenan graves resonantes desde un paquete compacto y elegante.
Con un tiempo de reproducción de 6 horas, tendrás batería suficiente para que la música no se detenga en todo el día.
Empareja fácilmente tus audífonos con cualquier dispositivo Bluetooth para escuchar música de forma inalámbrica.
3.1
de 5
18
Opiniones
10/07/2022
Peru
Muy bueno en mi compra
Estoy muy contento con mi compra, por el precio y sobre todo el sonido, lo adquirí en plaza vea a 69 soles. Con el tema de comodidad, es cierto, las gomas que trae no son muy buenas y se sale y hasta duele, en mi caso las cambié y para que, fue lo mejor, y me aísla bien el sonido de la calle. Recomiendo cambiar esas gomitas para una mejor comodidad y enserio! La calidad de sonido es muy bueno.
Contras
Deberían mejorar la calidad de construcción y sería genial si traería entrada Tipo C, ya que trae otro tipo de entrada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305WT Audífonos inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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pablito555
27/09/2021
Argentina
fieles compañeros
trabajo todo el dia en la calle y la bateria dura bastante, me gusta el sonido que tiene
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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fari0365
27/09/2021
Argentina
excelente
me gustan los comodos que son, buenos para todo momento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4305BK Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar