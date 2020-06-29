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  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
  • Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar

Descontinuado

Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1

SCF870/20

4.7
| (23) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar
Prepare fácilmente comidas para bebé caseras y nutritivas con la máquina para hacer comida saludable para bebé 2 en 1 de Philips Avent. Primero, cocine al vapor fruta, verduras, pescado o carne, y, luego, levante la jarra y colóquela al revés para mezclar los ingredientes, sin necesidad de pasar la comida a otro recipiente.
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Comidas para bebé nutritivas y fáciles de preparar

  • Saludable cocción al vapor

  • Cocine al vapor y licúe en 1 recipiente

  • Consejos de alimentación y recetas

Desde puré hasta alimentos sólidos para cada etapa del desarrollo

Desde puré hasta alimentos sólidos para cada etapa del desarrollo

Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada de la mamadera e introducción a los alimentos sólidos.

12 recetas para cada etapa en la retirada del biberón

12 recetas para cada etapa en la retirada del biberón

En colaboración con nuestro nutricionista pediátrico y psicólogo infantil, hemos creado 12 recetas adecuadas para cada edad y consejos de alimentación para ayudarle a proporcionar un estilo de vida saludable desde el principio, y establecer hábitos alimenticios apropiados y duraderos.

Llenado de agua sencillo, configuración intuitiva y pocas piezas para limpiar

Llenado de agua sencillo, configuración intuitiva y pocas piezas para limpiar

Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 se ha diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y la practicidad. La configuración es intuitiva, es fácil de llenar con agua e incluye pocas piezas, lo que facilita la limpieza y el almacenamiento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 5

23

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

29/06/2020

Peru

Peru

Comprador verificado

Muy buen producto

Muy bueno para realizar la comida de los peques en casa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1

20/02/2017

Peru

Peru

Simplemente me soluciono la vida

es fácil y practico para cualquier madre. Me ha simplificado el problema de la preparación de comidas para mi bebe.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1

12/07/2021

España

España

Comprador verificado

exelente producto

cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 