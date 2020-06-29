Descontinuado
Saludable cocción al vapor
Cocine al vapor y licúe en 1 recipiente
Consejos de alimentación y recetas
Desde frutas y verduras sin grumos hasta preparados como carne, pescado y legumbres o texturas con trozos de mayor tamaño. Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 le ayuda a preparar comidas variadas para cada fase del proceso de retirada de la mamadera e introducción a los alimentos sólidos.
En colaboración con nuestro nutricionista pediátrico y psicólogo infantil, hemos creado 12 recetas adecuadas para cada edad y consejos de alimentación para ayudarle a proporcionar un estilo de vida saludable desde el principio, y establecer hábitos alimenticios apropiados y duraderos.
Nuestra máquina para hacer comida para bebés 2 en 1 se ha diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y la practicidad. La configuración es intuitiva, es fácil de llenar con agua e incluye pocas piezas, lo que facilita la limpieza y el almacenamiento.
4.7
de 5
23
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Nicky0309
29/06/2020
Peru
Comprador verificado
Muy buen producto
Muy bueno para realizar la comida de los peques en casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1
Anlly
20/02/2017
Peru
Simplemente me soluciono la vida
es fácil y practico para cualquier madre. Me ha simplificado el problema de la preparación de comidas para mi bebe.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF870/20 Máquina para hacer comida para bebés 2 en 1
VIVIKO
12/07/2021
España
Comprador verificado
exelente producto
cuece rapido, los alimentos quedan bien cocidos y la batidora es muy buena, los alimentos quedan muy bien batidos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Advanced SCF870/20 Vaporera/batidora 2 en 1
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.