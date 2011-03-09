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Philips AventEsterilizador a vapor digital

SCF276/26

4.5
| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Listo para usar en todo momento
El esterilizador a vapor digital Philips Avent funciona de forma rápida y continua. Mantiene el contenido esterilizado hasta el momento de usarlo y así tener más tiempo libre.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Tecnología avanzada para una esterilización por 24 horas

Listo para usar en todo momento

  • 220-240 V

Tecnología iQ: respuestas inteligentes para satisfacer sus necesidades

Tecnología iQ: respuestas inteligentes para satisfacer sus necesidades

Los productos iQ de Philips Avent con tecnología avanzada son inteligentes y responden. Además, están diseñados para facilitar la alimentación y el cuidado de su bebé.

Contenido esterilizado día y noche

Contenido esterilizado día y noche

Mantiene el contenido estéril durante 24 horas mediante la repetición del ciclo de esterilización. La opción de pausa le permite utilizar los accesorios esterilizados que necesite sin tener que interrumpir el ciclo.

La pantalla digital le brinda toda la información que necesita

La pantalla digital le brinda toda la información que necesita

La avanzada pantalla digital y las alertas sonoras la mantienen informada durante todo el ciclo de esterilización.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

09/03/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

25/09/2020

España

España

Útil y rapido

Es una máquina que te ahorrar tiempo y te da la seguridad para lo biberones. Lo único es que en ocasiones sale en la pantalla una U cuando termina el ciclo en vez de las tres rayas y no viene en las instrucciones su significado, podrían ayudarme. Gracias

Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 