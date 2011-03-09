220-240 V
Los productos iQ de Philips Avent con tecnología avanzada son inteligentes y responden. Además, están diseñados para facilitar la alimentación y el cuidado de su bebé.
Mantiene el contenido estéril durante 24 horas mediante la repetición del ciclo de esterilización. La opción de pausa le permite utilizar los accesorios esterilizados que necesite sin tener que interrumpir el ciclo.
La avanzada pantalla digital y las alertas sonoras la mantienen informada durante todo el ciclo de esterilización.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Mutenro
09/03/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Jesús David
25/09/2020
España
Útil y rapido
Es una máquina que te ahorrar tiempo y te da la seguridad para lo biberones. Lo único es que en ocasiones sale en la pantalla una U cuando termina el ciclo en vez de las tres rayas y no viene en las instrucciones su significado, podrían ayudarme. Gracias
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Esta reseña se realizó para SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.