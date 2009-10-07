Solo tiene que añadir agua, cargar y colocar en el microondas durante 2 minutos. 2 minutos entre 1100 y 1850 W, 4 minutos entre 850 y 1000 W, 6 minutos entre 500 y 850 W.
Se adapta a la mayoría de los microondas. Ideal para viajes.
4.9
de 5
10
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
mariaal
07/10/2009
España
seguro,sencillo y economico
Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
Majo83
11/08/2020
Argentina
Muy bueno
Me lo recomendó una amiga! Me pareció Súper práctico! Fácil de usar!
Ventajas
La fácil y rápido de su uso
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas
AnitaCtes
10/08/2020
Argentina
Es genial
La verdad es que lo uso todos los días. Es super práctico, lo podés llevar a donde quieras ya que es para microondas y hoy en día, que casa no tiene microondas? Esteriliza todas las mamaderas a la vez, lo llevo a la casa de mamá cuando sé que voy a estar mucho tiempo, la verdad estoy muy contante de haberlo elegido sobre otras opciones
Ventajas
Practicidad
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF271/06 Esterilizador a vapor para microondas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.