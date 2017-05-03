Descontinuado
1 biberón
11 oz/330 ml
Tetina de flujo medio
3m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraerla. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.
4.8
de 5
20
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Caszar
03/05/2017
Peru
Comprador verificado
Este biberon tiene muy buen diseño
Es una gran opción tener biberones más grandes, ya que ayuda a preparar tomas del DÍA, y solo calentar en los pequeños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/17 Biberón Natural
Vane
20/11/2016
Peru
Excelente calidad
Lo uso desde que mi bebe tiene dias de nacida. Buenisimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF696/27 Biberón Natural
mara87
10/11/2016
España
el biberón Perfecto
es el biberón ideal para una madre primeriza además cuenta con un bonito diseño. Bebé contento, mamá feliz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF697/17 Biberón Natural
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE