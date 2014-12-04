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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF310/20

4.4
| (26) Opiniones | 92% ha recomendado este producto
Diseñado para más comodidad
El estrés o la ansiedad pueden dificultar la extracción de leche y reducir su cantidad. Por eso, diseñamos nuestro extractor SCF310/20 de Philips Avent para ofrecerle más comodidad durante la extracción.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Óptimo y cómodo extractor de leche con almohadillas masajeadoras

Diseñado para más comodidad

  • Incluye biberón de 11 ml

Resultados clínicamente comprobados*

Resultados clínicamente comprobados*

La suave succión al vacío del extractor de leche materna Philips Avent imita la acción de succión natural del bebé y logra obtener más leche que un extractor eléctrico doble de un hospital*

Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche

Sistema simple de almacenamiento de leche

Sistema simple de almacenamiento de leche

Simplifique su vida con la extracción directa en cualquiera de nuestra amplia gama de biberones y recipientes de almacenamiento de Philips Avent para el refrigerador o el congelador

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

26

Opiniones

92%

ha recomendado este producto

3
2

04/12/2014

Peru

Peru

Excelente material

Resulta de gran utilidad el extractor, mi esposa ya no padece al momento de extraerse la leche para mis gemelitas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/11 Extractor de leche manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/11 Extractor de leche manual

28/09/2013

España

España

practico y comodo...un imprescindible

es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

21/12/2012

España

España

EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS

ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF310/20 Manual breast pump

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.