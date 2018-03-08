Descontinuado
La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.
Las almohadillas masajeadoras patentadas de los extractores de leche Philips Avent se comprimen y flexionan para imitar la succión del bebé y estimular la bajada de la leche durante la lactancia.
La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/01 Extractor de leche individual
Xarleen
16/05/2012
España
Lo peor que no hay servicio técnico cerca
El extractor funciona muy bien y es cómodo. Pero no veo de recibo que en toda Asturias sólo haya servicio técnico en Oviedo, según me aseguraron en el teléfono de atención al cliente. Yo vivo cerca de Gijón y Avilés, dos ciudades de considerable volumen de población como para tener un punto de servicio posventa. Máxime cuando hablamos de productos para madres de recién nacidos, que generalmente disponemos de poco tiempo y escasa movilidad por los bebés.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/13 Extractor de leche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF302/13 Extractor de leche individual
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.