Tamaño preciso y máxima comodidad

Este suave cojín masajeador tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort de Philips Avent. Consulte las imágenes que aparecen más abajo para decidir si necesita el cojín para extractor de leche más grande.