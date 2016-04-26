Descontinuado
Accesorios para biberones
El cepillo con cabezal arqueado y mango moldeado ofrece una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación.
Cepillo con cabezal arqueado y mango moldeado para llegar a todos los rincones de los biberones de cuello ancho. La punta curva permite limpiar dentro de las tetinas.
Cerdas duraderas de alta densidad para una limpieza a fondo de todos sus biberones, tetinas y otros equipos de alimentación
4.4
de 5
15
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
PledesmA
26/04/2016
España
Muy util
Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Sí, recomiendo este producto
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littlelove
20/12/2013
España
muy bueno
este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Medea
16/04/2013
España
Excelente producto
Mi experiencia con el cepillo es muy buena. Higienico
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.