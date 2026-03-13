ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Daily Collection Licuadora

Descontinuado

Asistencia técnica

Daily CollectionLicuadora

HR2106/00

Daily Collection Licuadora

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Eco passport Philips Daily Collection Blender - English (US)

  • PDF archivo, 184.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Blender HR2106/00 - English (US)

  • ZIP archivo, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Preguntas frecuentes

Solución de problemas

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.