Descontinuado
HR2106/00
Batidos y comida frescos de manera fácil
Esta licuadora Daily Collection de Philips cuenta con un motor de 400 W, una jarra de 1,5 l y una cuchilla ProBlend 4 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.
400 W
Jarra de vidrio de 1.5 l
con minipicadora
ProBlend 4
Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.
La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad de procesamiento de 1,25 litros.
El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.
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