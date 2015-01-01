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  • Batidos y comida frescos de manera fácil
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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora

HR2106/00

1 premio

Batidos y comida frescos de manera fácil

Esta licuadora Daily Collection de Philips cuenta con un motor de 400 W, una jarra de 1,5 l y una cuchilla ProBlend 4 que se combinan para crear el resultado final perfecto en la preparación de batidos y alimentos. Facilita los licuados más difíciles.

Ver todos los beneficios

Con potencia y cuchilla extrafuertes

Batidos y comida frescos de manera fácil

  • 400 W

  • Jarra de vidrio de 1.5 l

  • con minipicadora

  • ProBlend 4

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W para licuar y mezclar fácilmente.

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores

La jarra de vidrio de alta calidad evita rayaduras y olores. La jarra de 1,5 litros tiene una capacidad de procesamiento de 1,25 litros.

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

Cuchilla ProBlend 4 para licuar y mezclar de manera eficaz

El diseño nuevo de la cuchilla permite mezclar y cortar los ingredientes de manera eficaz para crear el batido perfecto para usted y su familia.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-961310

Opiniones

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