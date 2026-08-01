Asistencia técnica
HR1855/70
¿Para qué sirve el separador de espuma de la licuadora de Philips?
¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Qué puedo licuar con mi licuadora Philips?
¿Cómo puedo preparar las frutas o las verduras antes de exprimirlas?
Cómo se monta y desmonta mi licuadora Philips