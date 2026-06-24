Mi licuadora de Philips no funciona

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¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Por qué parece que se puede extraer más zumo?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Puedo exprimir los plátanos en mi licuadora de prensado Philips Avance?