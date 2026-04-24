Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Este extractor de jugo de Philips extrae incluso más jugo de las frutas y verduras. Se puede limpiar en un minuto gracias a la revolucionaria tecnología “QUICKClean”. Dese un gusto con jugos caseros saludables todos los días.
800 W
QuickClean
2 L, tubo XL
Antigoteo
La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.
La juguera Philips es la primera juguera centrifugadora del mercado con una función de prelimpieza. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua en el artefacto, que elimina las fibras no deseadas de la tapa y hace que el tamiz sea más fácil de limpiar.
La pulpa se recoge en el único lugar donde debería estar, en el depósito de pulpa de la juguera Philips. Esto significa que ya no es necesario retirar la pulpa de otras piezas, como la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, la pulpa es fácil de alcanzar y el recipiente es mucho más fácil de limpiar.
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4.5
de 5
55
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
LaraE
24/04/2026
España
TOTALMENTE RECOMENDABLE
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) La utilizo mínimo una o dos veces por semana, es maravillosa. El diseño es cómodo y estético, la calidad muy muy buena. A menudo hago zumo con zanahoria, jengibre, naranja… etc. y queda perfecto. Licúa a la perfección. Es manejable para cualquier rincón de la cocina a pesar de su tamaño o peso, porque se desmonta muy fácilmente. Me parece un electrodoméstico que no me puede faltar en la cocina.
Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1855/70
Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1855/70
nikichanzafeiryheal_3552
25/03/2025
España
Piezas de frutas y verduras enteras y mucha potenc
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Me ha encantado probar mi nueva licuadora y descubrir que procesa cualquier fruta o vegetal en cuestión de segundos. Piezas enteras: naranjas, manzana, cogollos de lechuga... Su diseño redondeado y de color negro la hacen elegante. A diferencia de otras sólo necesita una jarra y ocupa menos espacio. Me encanta poder girar la boquilla para que no gotee y que sus piezas puedan ir al lavavajillas. Muy fácil limpieza. Me parece muy resistente y segura para utilizar. Además de tener muy buen precio.
Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1855/70
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chriistyruubiio_8196
09/03/2025
España
Contenta
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Muy buen aparato, hace los zumos rápidamente da igual que fruta sea, el modo limpieza es muy cómodo, no queda impoluto pero ayuda mucho ya que el principal problema que le veía a estos aparatos es el momento de limpiarlos. Sin duda lo recomendaría. Muchas gracias Influenster por darme la oportunidad de probarlo
Esta reseña se realizó para Licuadora Viva Collection HR1855/70
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