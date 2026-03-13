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Planchado
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PowerLife Plancha de vapor
Descontinuado
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GC2994/20
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Eco passport Philips PowerLife Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2994/20 - English (US)
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Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
¿Cómo descalcifico mi plancha de vapor de Philips?
Cómo limpiar la suela de la plancha de vapor/en seco Philips
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
La plancha de vapor Philips no produce vapor
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
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