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PowerLife Plancha de vapor

Descontinuado

Asistencia técnica

PowerLifePlancha de vapor

GC2920/02

PowerLife Plancha de vapor

Descontinuado

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Manuales y documentación

Quick start guide Philips PowerLife Steam iron

  • PDF archivo, 3.5 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2920/02 - English (US)

  • PDF archivo, 1.1 MB
  • 13 March 2026

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