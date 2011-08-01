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  • Máximo rendimiento, día tras día
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Descontinuado

PowerLifePlancha de vapor

GC2920/02

1 premio

Máximo rendimiento, día tras día

Para unos resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Esta práctica plancha de vapor Philips le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.

Ver todos los beneficios

Plancha con base SteamGlide

Máximo rendimiento, día tras día

  • 2100 W

  • Vapor de 35 g/min

  • Salida de vapor de 95 g

Salida de vapor abundante y constante

Salida de vapor abundante y constante

La potencia de 2100 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

Salida continua de vapor de hasta 35 g/min

La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.

Golpe de vapor de hasta 95 g para eliminar las arrugas más difíciles

Golpe de vapor de hasta 95 g para eliminar las arrugas más difíciles

El golpe de vapor de 95 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

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