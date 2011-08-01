Descontinuado
GC2920/02
Máximo rendimiento, día tras día
Para unos resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Esta práctica plancha de vapor Philips le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.
2100 W
Vapor de 35 g/min
Salida de vapor de 95 g
La potencia de 2100 W ofrece una salida de vapor abundante y constante.
La salida continua de vapor de hasta 35 g/min le proporciona la cantidad perfecta de vapor para eliminar las arrugas de forma eficiente.
El golpe de vapor de 95 g de la plancha le permite eliminar fácilmente incluso las arrugas más rebeldes.
Premios
Opiniones