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Classic Plancha en seco

Descontinuado

Asistencia técnica

ClassicPlancha en seco

GC185/89

Classic Plancha en seco

Descontinuado

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Manuales y documentación

Important Information Manual Philips Classic Dry iron

  • PDF archivo, 2.1 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Classic Dry iron

  • PDF archivo, 2.1 MB
  • 13 March 2026

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