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Descontinuado

ClassicPlancha en seco

GC185/89

5
| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Resultados de alto rendimiento con el mínimo esfuerzo
Classic es la nueva plancha en seco de Philips, que pesa más que las planchas en seco tradicionales. El peso adicional de la plancha, combinado con la suela de deslizamiento suave, facilita el planchado para un menor esfuerzo.
Ver todos los beneficios

Resultados de alto rendimiento con el mínimo esfuerzo

  • 1,5 kg

  • 1200 W

  • Cable de 1.7 m de largo

  • Base antiadherente

El peso de 1,5 kg de la plancha ayuda a facilitar el planchado

El peso adicional de la plancha ayuda a lograr resultados de planchado eficaces incluso en las prendas más resistentes.

Deslizamiento fácil sobre todo tipo de prendas que se puedan planchar

Deslizamiento fácil sobre todo tipo de prendas que se puedan planchar

La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de prendas que se puedan planchar.

La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

13/05/2022

Peru

Peru

El producto es muy bueno y eficaz

Recomiendo esta plancha es muy efectiva y bonita no ocupa mucho espacio y tiene un peso ideal

Ventajas

Claro que si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Classic GC185/89 Plancha en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Classic GC185/89 Plancha en seco

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