Descontinuado
1,5 kg
1200 W
Cable de 1.7 m de largo
Base antiadherente
El peso adicional de la plancha ayuda a lograr resultados de planchado eficaces incluso en las prendas más resistentes.
La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de prendas que se puedan planchar.
La ranura para botones acelera el planchado en zonas con botones y costuras.
Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Policía
13/05/2022
Peru
El producto es muy bueno y eficaz
Recomiendo esta plancha es muy efectiva y bonita no ocupa mucho espacio y tiene un peso ideal
Ventajas
Claro que si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Classic GC185/89 Plancha en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Classic GC185/89 Plancha en seco