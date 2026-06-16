Descontinuado
Asistencia técnica
BHB862/00
Descontinuado
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
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