ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Mi moldeador Philips se apaga solo

Si el secador o la plancha Philips se apaga solo durante el uso, siga nuestros consejos para resolver el problema.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BHD300/10 , BHD360/20 , BHD351/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia