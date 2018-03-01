Descontinuado
BHB862/00
Todo lo que necesitas para obtener rizos con movimiento
Nunca había sido tan sencillo tener rizos hermosos. Simplemente enrolla tu cabello y péinalo para lograr el estilo rizado que siempre quisiste. El revestimiento cerámico le aporta luminosidad y brillo al cabello, además de volumen, glamour y mucha vida.
Cilindro de 16 mm
Temperatura de 200 °C
Revestimiento de cerámica
Gracias al tubo de 16 mm de diámetro, puedes crear rizos y tirabuzones con movimiento y llenos de vida que te darán un estilo joven y lúdico.
El revestimiento protector de cerámica asegura la distribución uniforme del calor, menor daño al cabello y un cabello suave.
La alta temperatura de 200 °C permite garantizar resultados óptimos y minimizar el daño capilar.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones