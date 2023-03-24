² Es posible que HealthSuite Imaging no esté disponible en todos los territorios. Contacte a su representante de Philips local para obtener más detalles.

[1] Future Health Index 2022 : philips-future-health-index-2022-report-healthcare-hits-reset-global.pdf

[2] 1 Neitzel E, vanSonnenberg E, Markovich D, Parris D, Tarrant J, Casola G, Mamlouk MD, Simeone JF, The New Normal or a Return to Normal: Nationwide Remote Radiology Reading Practices after Two Years of the COVID-19 Pandemic Journal of the American College of Radiology (2023), doi: doi.org/10.1016/j.jacr.2023.04.014

[3] Funcionalidad CAD de Riverain Technologies. ShihChung et al. AJR 2018; 210:480-488.

[4] Specktor B.Predicción de preprocesamiento de algoritmos avanzados para imagenología médica, J Digit Imaging 31:42 42-50, 2018 – Resultados de especificidad relacionados al desempeño de la predicción de la segmentación del corazón y la remoción de huesos en función del número de ejemplos de entrenamiento positivos

[5] Relacion costo-efectividad de los criterios de respuesta tumoral por imágenes en el cáncer hepatocelular después de la quimioembolización transarterial, Journal of American College of Radiology, www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154614402031396X

[6] Los resultados son específicos de la institución AU Health (parte de Banner Health) en EE.UU. y podrían no reflejar los resultados alcanzables en otras instituciones.