1. MARKET INSIGHTS Interventional Cardiology Devices, DRG, United States, 2020. El 39% de las angiografías diagnósticas van seguidas de una ICP, mientras que el 61% no; Diagnosis of patients with angina and non-obstructive coronary disease in the catheter laboratory Rahman H., Corcoran D., Aetesam-Ur-Rahman M., Hoole S.P., Berry C., Perera D. Heart 2019 105:20 (1536-1542)

2. Doukky R, Diemer G, Medina A, Winchester DE, Murthy VL, Phillips LM, Flood K, Giering L, Hearn G, Schwartz RG, Russell R, Wolinsky D. Promoting appropriate use of cardiac imaging: no longer an academic exercise.Ann Intern Med. 2017; 166:438–440. doi: 10.7326/M16-2673; Rajiah, P., Abbara, S., & Halliburton, S. S. (2017). Spectral detector CT for cardiovascular applications. Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), 23(3), 187–193. https://doi.org/10.5152/dir.2016.16255

3. Hay una tendencia de cambio hacia una ICP más compleja y relativamente más procedimientos para el síndrome coronario agudo (SCA). Además, en nuestro servico cada vez vemos más pacientes de alto riesgo con más casos de comorbilidad. EuroIntervention 2020;16:536-537. DOI: 10.4244/EIJV16I7A1005. Medscape Cardiologist Compensation Report 2019

4. Cuando se detecta un vaso sanguíneo ocluido que requiere tratamiento, se puede utilizar una intervención coronaria percutánea (ICP) como procedimiento terapéutico para tratar dicho vaso. Una ICP incluye una angioplastia y la colocación de un stent a través de una estenosis para abrir el vaso. Los médicos suelen confiar en la angiografía y en las mediciones fisiológicas de presión y/o flujo, que no están conectadas de manera significativa, para planificar una intervención terapéutica. La planificación de la intervención terapéutica puede incluir la selección de varios parámetros relacionados con el stent, como la posición, la longitud, el diámetro, etc. Aunque los datos de la prueba cardiaca externa, los datos de imágenes intravasculares o los datos fisiológicos recopilados pueden ayudar a planificar la intervención terapéutica, su eficacia está limitada por el hecho de que existen como pruebas independientes. Por ejemplo, los médicos no pueden visualizar fácilmente en qué parte del vaso sanguíneo se recopilaron los datos. Además, los datos fisiológicos y los datos de pruebas cardiacas externas no se integran de forma significativa, lo que permitiría al médico evaluar el efecto de una ICP, por ejemplo en el flujo sanguíneo al miocardio. Datos de archivo. Tochterman et al. (2015) - Devices, Systems, and Methods for Vessel Assessment.

5. Reducción del tiempo del procedimiento en un 17%, con la posibilidad de tratar a 1 paciente más al día con opciones optimizadas para el flujo de trabajo en terapia guiada por imagen y software clínico (Azurion - Philips Azurion Simulation Study 2016 - 12NC 452299123041 - FEB 2017). Los resultados son específicos del centro en el que se han obtenido y es posible que no reflejen los resultados que puedan conseguirse en otros centros.

