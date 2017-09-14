¿Qué es un DEA?

Un desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo que revisa el corazón de una persona y aplica una descarga eléctrica, si el corazón ha dejado de latir normalmente. Si una persona se desploma repentinamente, puede estar sufriendo un paro cardíaco repentino (PCR) y un PCR es grave. Esto significa que el corazón de la persona ha dejado de bombear sangre y que necesita ayuda con rapidez.
Un desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo que revisa el corazón de una persona y aplica una descarga eléctrica, si el corazón ha dejado de latir normalmente. Si una persona se desploma repentinamente, puede estar sufriendo un paro cardíaco repentino (PCR) y un PCR es grave. Esto significa que el corazón de la persona ha dejado de bombear sangre y que necesita ayuda con rapidez.
El elemento más importante en el tratamiento del PCR es aplicar una descarga rápida a su corazón llamada desfibrilación. Un desfibrilador externo automático (DEA) ayuda a las personas comunes y corrientes a proporcionar desfibrilación rápidamente.
El elemento más importante en el tratamiento del PCR es aplicar una descarga rápida a su corazón llamada desfibrilación. Un desfibrilador externo automático (DEA) ayuda a las personas comunes y corrientes a proporcionar desfibrilación rápidamente.
Cuando ve que alguien sufre un presunto PCR, debe actuar rápido. Los DEA de Philips están equipados con almohadillas SMART integradas. Solo coloque las almohadillas SMART sobre la piel desnuda de la persona y las almohadillas proporcionarán retroalimentación al DEA para que las instrucciones de voz tranquilas y paso a paso puedan guiarlo a través de todo el proceso de uso del DEA.
Cuando ve que alguien sufre un presunto PCR, debe actuar rápido. Los DEA de Philips están equipados con almohadillas SMART integradas. Solo coloque las almohadillas SMART sobre la piel desnuda de la persona y las almohadillas proporcionarán retroalimentación al DEA para que las instrucciones de voz tranquilas y paso a paso puedan guiarlo a través de todo el proceso de uso del DEA.
Los DEA Philips HeartStart vienen con el cartucho de almohadillas y la batería ADULT SMART ya instalados y se colocan dentro del maletín de transporte con un cartucho de almohadillas SMART de repuesto. Solo tire de la manija verde para activar su desfibrilador HS1.
Cuando tire de la manija verde para activar el DEA, las instrucciones de voz lo guiarán a través de todo el proceso, desde colocar cada almohadilla sobre el paciente hasta realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicar una descarga de desfibrilación.*1
La funcionalidad Quick Shock patentada normalmente administra una descarga solo ocho segundos después de la RCP, lo que convierte al HS1 en uno de los más rápidos de su clase en la prestación de tratamiento de descarga después de la RCP. Los estudios demuestran que minimizar el tiempo de descarga después de la RCP puede mejorar la supervivencia. *2-5
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El paro cardíaco repentino (PCR) es una afección en la que el corazón deja de latir repentina e inesperadamente. Si esto sucede, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. Por lo general, el PCR causa la muerte, si no se trata en cuestión de minutos con un DEA.
El paro cardíaco repentino (PCR) es una afección en la que el corazón deja de latir repentina e inesperadamente. Si esto sucede, la sangre deja de fluir hacia el cerebro y otros órganos vitales. Por lo general, el PCR causa la muerte, si no se trata en cuestión de minutos con un DEA.
El PCR no es lo mismo que un infarto de miocardio. Se produce un infarto de miocardio si se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco. Durante un infarto de miocardio, el corazón generalmente no deja de latir de pronto. Sin embargo, el PCR puede ocurrir después o durante la recuperación de un infarto de miocardio.
El PCR no es lo mismo que un infarto de miocardio. Se produce un infarto de miocardio si se bloquea el flujo sanguíneo a una parte del músculo cardíaco. Durante un infarto de miocardio, el corazón generalmente no deja de latir de pronto. Sin embargo, el PCR puede ocurrir después o durante la recuperación de un infarto de miocardio.
No es necesario que recuerde estas distinciones, ya que cuando el DEA de Philips le indica colocar las almohadillas sobre la víctima, este detecta el ritmo cardíaco y determina el mejor procedimiento a seguir, y le da instrucciones para llevar a cabo el proceso.
No es necesario que recuerde estas distinciones, ya que cuando el DEA de Philips le indica colocar las almohadillas sobre la víctima, este detecta el ritmo cardíaco y determina el mejor procedimiento a seguir, y le da instrucciones para llevar a cabo el proceso.
El acceso al equipo, la formación y el apoyo adecuados puede ayudar a salvar una vida. Los DEA HeartStart de Philips le guían en el proceso de tratamiento de una víctima de un posible paro cardíaco repentino (PCR). El DEA proporciona una guía en tiempo real a través de comandos de voz paso a paso y guía de RCP.
El acceso al equipo, la formación y el apoyo adecuados puede ayudar a salvar una vida. Los DEA HeartStart de Philips le guían en el proceso de tratamiento de una víctima de un posible paro cardíaco repentino (PCR). El DEA proporciona una guía en tiempo real a través de comandos de voz paso a paso y guía de RCP.
Diseñados para el público general en el momento extraordinario, los DEA HeartStart están listos para actuar y listos para empezar. Permiten a cualquier persona con poca o ninguna capacitación tratar la causa más frecuente de paro cardíaco repentino.
Diseñados para el público general en el momento extraordinario, los DEA HeartStart están listos para actuar y listos para empezar. Permiten a cualquier persona con poca o ninguna capacitación tratar la causa más frecuente de paro cardíaco repentino.
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