Sale humo blanco de mi Philips Airfryer

Si utiliza alimentos con un alto contenido en grasa, deje de cocinar y utilice papel de cocina para absorber el aceite del fondo del recipiente de la Philips Airfryer o quitar el exceso de aceite que pueda haber. Después de eso, puede seguir cocinando.
Si cocina alimentos con alto contenido en grasa muy a menudo, puede utilizar alguno de los siguientes accesorios en función del modelo que tenga:
Nota:
- Una tapa para aperitivos
- Una tapa a prueba de salpicaduras
- Una cesta de cocinar alimentos variados
El humo blanco no daña la Philips Airfryer ni el proceso de cocción.