Asistencia de Philips ¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?

No, no se recomienda utilizar papel para hornear ni papel de aluminio en la Philips Airfryer por las siguientes razones:

Si cubre la parte inferior de la cesta, el flujo de aire del interior de la Airfryer se reduce. Esto reduce el rendimiento de cocción de la Philips Airfryer.

Si coloca papel para hornear o papel de aluminio en fondo del recipiente donde se acumulan la grasa y la suciedad, el flujo de aire se interrumpirá y no obtendrá un buen resultado de cocción.

Si coloca papel para hornear o papel de aluminio en la Philips Airfryer sin alimentos, la resistencia podría aspirarlo y hacer que comenzara a arder.