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Asistencia de Philips

¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?

No, no se recomienda utilizar papel para hornear ni papel de aluminio en la Philips Airfryer por las siguientes razones:

  • Si cubre la parte inferior de la cesta, el flujo de aire del interior de la Airfryer se reduce. Esto reduce el rendimiento de cocción de la Philips Airfryer.
  • Si coloca papel para hornear o papel de aluminio en fondo del recipiente donde se acumulan la grasa y la suciedad, el flujo de aire se interrumpirá y no obtendrá un buen resultado de cocción.
  • Si coloca papel para hornear o papel de aluminio en la Philips Airfryer sin alimentos, la resistencia podría aspirarlo y hacer que comenzara a arder.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA231/00 , NA220/00 , NA120/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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