Asistencia de Philips Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba

Si las patatas fritas caseras de su Philips Airfryer no quedan como esperaba, puede que haya una solución sencilla. Eche un vistazo a los siguientes pasos a seguir para solucionar el problema usted mismo.

Cosas que debe tener en cuenta al preparar patatas fritas caseras Elija la variedad de patata adecuada para preparar patatas fritas

Se recomienda llenar la cesta de la Airfryer solo hasta la mitad de su capacidad total para obtener un resultado uniforme

Las patatas fritas más grandes pueden quedar menos crujientes que las pequeñas

Sacuda la cesta del aparato 2 o 3 veces durante el proceso de fritura con aire Preparar patatas fritas caseras con su Airfryer La Philips Airfryer utiliza la tecnología Rapid Air, que hace que el proceso de fritura sea diferente al de una freidora normal. Siga los pasos que se indican a continuación para preparar patatas fritas caseras con su Airfryer: Pele las patatas y córtelas en tiras. Deje las tiras de patata en remojo en un recipiente durante al menos 30 minutos y después séquelas con papel de cocina. Vierta media cucharada de aceite de oliva en un recipiente, coloque las tiras en el interior y mézclelas hasta que estén cubiertas de aceite. Saque las tiras del recipiente con las manos o con un utensilio de cocina para que el aceite sobrante se quede en el recipiente. Coloque las tiras en la cesta de la Airfryer. Fría 300-800 g de tiras de patata a 180 °C durante 18-25 minutos y sacuda la cesta dos o tres veces a mitad del proceso de fritura con aire. Solo modelos de cesta doble (NA350, NA351 y NA352) Al preparar patatas fritas o cualquier otro alimento apilado, se recomienda usar la cesta más grande (lado derecho). Esta cesta tiene una mayor superficie que permite distribuir los ingredientes de manera más uniforme. Esto se traduce en una distribución más equilibrada del calor y el flujo de aire entre los ingredientes y, por lo tanto, en una mejor cocción.

¿Ha solucionado esto el problema? Si no es así, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.

