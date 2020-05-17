Descontinuado
TAT2235BL/00
Siempre listo
¿Existe algo más útil que los audífonos totalmente inalámbricos con un estuche de carga que se adapta al bolsillo de tus jeans ajustados? Estos audífonos intrauditivos resistentes a las salpicaduras y la transpiración te brindan un excelente sonido y hasta 12 horas de tiempo de reproducción.
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos audífonos realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.
Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del USB-C.
Obtenés un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.
Opiniones