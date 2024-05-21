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Descontinuado

Audífonos realmente inalámbricos

TAT2206GR/00

2.5
| (19) Opiniones

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Siempre listos para el movimiento
¿Hay algo más útil que unos auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que cabe en el bolsillo de sus pantalones más ajustados? Son resistentes al sudor y a las salpicaduras, y le brindan una fijación intrauditiva segura, un sonido excelente y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.
Ver todos los beneficios

Siempre listos para el movimiento

  • Audífonos con ajuste intrauditivo

  • Estuche de carga muy pequeño

  • Protección contra el agua IPX4

  • Hasta 18 horas de tiempo de reproducción

Protección IPX4 contra salpicaduras y resistentes al sudor

Protección IPX4 contra salpicaduras y resistentes al sudor

Con un índice de protección IPX4 y potentes controladores de 6 mm, estos audífonos te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, no se arruinarán con un poco de sudor y te liberarán de la preocupación de que te pille la lluvia.

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción

Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el escuche tarda 2 horas a través de USB-C.

Fijación segura/cómoda en la oreja

Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 5

19

Opiniones

4

21/05/2024

Argentina

Argentina

Los mejores auriculares del mercado

Hola buenas noches quería hacer una consulta hace dos años me compré estos auriculares para mí son los mejores que vienen pero por cosas de la vida perdí el estuche donde los cargaba, quisiera saber si venden el estuche

Ventajas

Muy buen sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos

22/04/2024

Argentina

Argentina

Excelentes!!! Lo mejor que he probado.

Se conectan solos a cualquier dispositivo que tengo. Excelente calidad de sonido. Perfecta sujeción en los oídos, que más puedo pedir Philips, siempre te sigo eligiendo. Y sigo sorprendiendome en la calidad de los productos que tienen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos

20/09/2023

Argentina

Argentina

Muy buenos!

Nada que agregar. Era lo que esperaba! Buen sonido y autonomía.

Esta reseña se realizó para TAT2206BK Audífonos realmente inalámbricos

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