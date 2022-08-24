Descontinuado
TAT2205BK/00
Control. de 6 mm, parte post. cerrada
Bluetooth®
El estuche de carga pequeño es sumamente cómodo. Estos audífonos realmente inalámbricos también son resistentes a las salpicaduras desde cualquier dirección. También resisten la transpiración, así que no tienes de qué preocuparte si te quedas atrapado bajo la lluvia.
Salí a la calle con varias cargas en el bolsillo. Obtenés hasta 4 horas de tiempo de reproducción a partir de una sola carga, además de 8 horas adicionales con un estuche totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te brinda 1 hora de tiempo de reproducción. La carga completa del estuche tarda 2 horas a través del USB-C.
Obtenés un excelente sonido de los controladores de neodimio de 6 mm y podés bailar tus canciones gracias al diseño cómodo y ligero. Las cubiertas de las almohadillas suaves e intercambiables te ayudan a encontrar un cómodo ajuste intrauditivo.
3.1
de 5
53
Opiniones
REMY14
24/08/2022
Argentina
MUY BUEN PRODUCTO
excelente sonido!!! formato perfecto, muy comodos.
Ventajas
comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
gusnatez
24/08/2022
Argentina
excelente auriculares
estoy contento con esta compra que realice, increibles auriculares y excelente duracion de bateria. Su sonido envolvente, supero sus espectativas son de uno promedio para realizar videollamadas o escuchar musica en la calle. super recomendado!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
02/02/2022
Argentina
Empleado de Philips
Comprador verificado
Portatiles y excelentes
[Employee of philipsglobal] Me llegaron como presente de regreso a la oficina, y tienen sonido excelente, buenisimos grabes!!!
Ventajas
A favor !!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 2000 series TAT2205BK Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos