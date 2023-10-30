Descontinuado
TAT1207BK/00
Audífonos intraauditivos y cómodos
Estuche de carga ultrapequeño
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
Hasta 18 h de reproducción
Estos cómodos audífonos intraauditivos se adaptan de forma segura a tus canales auditivos, lo que crea un sello perfecto que disminuye el ruido externo. ¡Escucha cada tono y palabra! Disfruta de la verdadera comodidad con tres tamaños de almohadillas suaves e intercambiables de silicona para los oídos.
Este estuche ultrapequeño te da potencia real en un formato pequeño. Con carga completa, los audífonos te proporcionan 6 horas de reproducción y un estuche completamente cargado agrega 12 horas más. Para una carga rápida, ¡carga tus audífonos durante 15 minutos y obtén una hora adicional!
Con clasificación IPX4 y potentes controladores de 6 mm, disfruta de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Los audífonos son resistentes a las salpicaduras, no se arruinarán con un poco de sudor o lluvia, de modo que te liberarán de la preocupación de que te pille la lluvia.
3.4
de 5
5
Opiniones
Pingui dino
30/10/2023
Chile
Realmente buenos
Son muy fáciles de emparejar, te dan un sonido excelente, Durán mucho tiempo prendidos. Realmente son muy buenos
Ventajas
Precio
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAT1207BK Auriculares realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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TRISHA7
23/07/2024
Peru
SON BUENOS PERO SE OYEN MUY BAJITO
para la marca y precio suenan muy bajito y no tienen un app donde se puedan configurar
Esta reseña se realizó para TAT1207BK Audífonos realmente inalámbricos
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Kalaca
27/11/2025
Chile
Bueno, pero no duradero
No es lo mejor de lo mejor, pero por su valor esta decente. Lo que si. Luego de 1 año de uso, el audífono derecho dejó de sonar, se conecta y todo, pero no suena. Ni al encender ni apagar el audífono.
Ventajas
Buen precio
Contras
Mala calidad si se trata del tiempo
Esta reseña se realizó para TAT1207WT Auriculares realmente inalámbricos
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