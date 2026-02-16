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Audífonos realmente inalámbricos

TAT1138BL/00

2.6

| (10) Opiniones

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro

Escucha tus sonidos con claridad

Escucha tus sonidos a la perfección. Estos audífonos realmente inalámbricos utilizan controladores de 13 mm para un sonido exuberante y graves potentes, además de un micrófono con IA para llamadas nítidas. Con resistencia IPX4 a las salpicaduras y el sudor y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.

Ver todos los beneficios

Escucha tus sonidos con claridad

  • Calidad de llamada nítida

  • Control. de 13 mm y graves potentes

  • Diseño ergonómico para mayor comodidad

  • Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)

Controladores personalizados de 13 mm para un sonido envolvente y bajos contundentes

Escucha tus sonidos tal como fueron concebidos. Estos audífonos utilizan controladores dinámicos de 13 mm con un diseño personalizado para brindarte una experiencia auditiva increíble. La gran capacidad de potencia de los controladores mejora la dinámica y los bajos para que no te pierdas ningún ritmo.

No te preocupes. Disfruta de hasta 15 horas de reproducción con el estuche

No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.

Micrófono con IA para una calidad de llamada clara

No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 5

10

Opiniones

3

16/02/2026

Peru

Peru

Musico

Considero que esta es una una serie fabulosa he tenido otros audífonos que los tengo ya de lado porque no prestan la calidad de sonido que está prestándome este felix estos audífonos Philips son geniales su es nítida la reproducción y tiene unos bajos perfectos como dice especialmente para escuchar música y no se mezcla mucho con el sonido ambiental los recomiendo a todos en verdad que sí gracias

Ventajas

Muy bien producto!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2026-01-15

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2026-01-15

17/01/2025

Chile

Chile

Las 3B hasta ahora

Acabo de comprarlos y estoy probandolos, hasta ahora un sonido claro, nítido, me agradan sus graves tb, hasta ahora una compra inteligente.

Ventajas

Sonidos, equilibrio, nitidez.

Contras

Podría ser más volumen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2024-12-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK Audífonos realmente inalámbricos

Fecha de uso 2024-12-17

17/07/2024

España

España

Muy buen sonido

Me parece muy buen producto, lo que más me ha gustado es el sonido , muy bien equilibrado, lo que no me ha gustado es que hace doler un poco el oído al colocárselo, pero supongo que será hasta que te acostumbres y si lo recomendaría definitivamente

Ventajas

Lo recomendaría

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2024-06-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAT1138BK Auriculares realmente inalámbricos

Fecha de uso 2024-06-17

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.