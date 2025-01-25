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Audífonos realmente inalámbricos

TAT1108WT/00

1
| (4) Opiniones

Disponible en

Azul
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Blanco
Blanco
Negro
Negro
Escucha tus sonidos con claridad
Escucha bien las canciones y las llamadas. Estos audífonos realmente inalámbricos utilizan controladores de 6 mm para un sonido intenso y graves potentes, además de un micrófono con IA para llamadas nítidas. Con resistencia IPX4 a las salpicaduras y el sudor y un estuche de carga compacto para 15 horas de reproducción.
Ver todos los beneficios

Escucha tus sonidos con claridad

  • Calidad de llamada nítida

  • Control. de 6 mm y graves potentes

  • Diseño ergonómico para mayor comodidad

  • Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)

No te preocupes. Disfruta de hasta 15 horas de reproducción con el estuche

No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.

Controladores personalizados de 6 mm para ofrecer un sonido excelente y unos graves potentes

Escucha los sonidos tal y como se concibieron. Estos audífonos cuentan con un diseño personalizado y controladores dinámicos de 6 mm para ofrecerte una experiencia de escucha real. La gran capacidad de potencia de los controladores mejora la dinámica y los graves para que no te pierdas ni un solo detalle.

Micrófono con IA para una calidad de llamada clara

No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 5

4

Opiniones

5
4
3
2

25/01/2025

España

España

Problema auricular izquierdo

Hace tres semanas que compré estos auriculares,para mi sorpresa ayer a pesar de haberlos puesto a cargar durante tres horas, el auricular izquierdo ha dejado de funcionar, algunas veces pita durante un rato y se apaga, otras veces ni siquiera suena. Una decepción total

Contras

El auricular izquierdo ha dejado de funcionar

Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos

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10/11/2025

Chile

Chile

No comprar

Compré los audifonos y el derecho nunca funcionó bien se descargaba súper rápido, pésima compra.

Contras

Pésima compra

Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos

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07/10/2025

Chile

Chile

Horrible compra, el mismo día, cuándo los iba a usar el derecho no se escuchaba, solo el izquierdo, muy malo.

Contras

Tiene malas reseñas y ya lo comprobé dónde no funciona el derecho

Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos

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Avisos legales

  1. La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.