TAT1108WT/00
Calidad de llamada nítida
Control. de 6 mm y graves potentes
Diseño ergonómico para mayor comodidad
Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)
No importa cuánto tiempo dure tu día, estos auriculares te ofrecen todo lo que necesitas. Disfruta de 5 horas de reproducción y 10 horas adicionales con el práctico estuche de carga de bolsillo.
Escucha los sonidos tal y como se concibieron. Estos audífonos cuentan con un diseño personalizado y controladores dinámicos de 6 mm para ofrecerte una experiencia de escucha real. La gran capacidad de potencia de los controladores mejora la dinámica y los graves para que no te pierdas ni un solo detalle.
No dejes que los sonidos del mundo interrumpan lo que estás escuchando. Estos auriculares cuentan con un micrófono con IA que utiliza un algoritmo de IA avanzado para filtrar el ruido que no quieres escuchar y garantizar una calidad de llamada clara. Comunícate siempre con nitidez.
1.0
de 5
4
Opiniones
Arianne555
25/01/2025
España
Problema auricular izquierdo
Hace tres semanas que compré estos auriculares,para mi sorpresa ayer a pesar de haberlos puesto a cargar durante tres horas, el auricular izquierdo ha dejado de funcionar, algunas veces pita durante un rato y se apaga, otras veces ni siquiera suena. Una decepción total
Contras
El auricular izquierdo ha dejado de funcionar
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
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10/11/2025
Chile
No comprar
Compré los audifonos y el derecho nunca funcionó bien se descargaba súper rápido, pésima compra.
Contras
Pésima compra
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
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Jonasote
07/10/2025
Chile
Horrible compra, el mismo día, cuándo los iba a usar el derecho no se escuchaba, solo el izquierdo, muy malo.
Contras
Tiene malas reseñas y ya lo comprobé dónde no funciona el derecho
Esta reseña se realizó para TAT1108BK Auriculares realmente inalámbricos
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La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.