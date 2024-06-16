Descontinuado
TAR1506/00
FM/OM
Sintonización analógica
Funciona con baterías
Esta radio FM/OM analógica ultraportátil es fácil de sintonizar en el momento. Solo tienes que girar la rueda de sintonización lateral para deslizar el indicador a lo largo de la escala. Una amplia ventana de sintonización de estilo tradicional te facilitará la visualización cuando alcances la frecuencia deseada.
Esta pequeña radio permite un uso sencillo con una sola mano. El volumen y el encendido y el apagado se controlan mediante una rueda convenientemente situada. Hay un puerto para auriculares para escuchar en privado y un interruptor lateral para seleccionar señales FM u OM.
Métete esta radio en el bolsillo y llévate allá donde vayas las noticias, el partido que no te puedes perder o ese programa que tanto te gusta. Las 2 pilas AAA le dan fuerza al sonido y la antena telescópica te garantiza siempre la mejor recepción posible.
4.3
de 5
4
Opiniones
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Ventajas
Tamaño y baterias
Contras
Que se vendiera con audifonos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil
saleman2
08/11/2023
Argentina
Practiquisima
Linda radio, el sonido esta bien Me resulta muy practica
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1506 Portable Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1506 Portable Radio
Ajua
26/02/2024
España
Comprador verificado
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Ventajas
Se acomoda bien debajo de la almohada
Contras
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAR1506 Radio portátil