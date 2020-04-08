Descontinuado
Brillan como una estrella
Prepáralos para la diversión con los modernos audífonos supraurales que se iluminan. Estos resistentes audífonos inalámbricos tienen un límite de volumen de 85 dB. El panel LED en la almohadilla permite que los niños le den un poco de brillo a su estilo con coloridas luces.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Desde viajes hasta una semana que los niños puedan mirar televisión, a ellos les encantarán estos audífonos supraurales inalámbricos. Tendrán 20 horas tiempo de reproducción con una sola carga: suficientes para entretenerlos durante unos días o más.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los niños, estos audífonos presentan controladores acústicos de 32 mm que se han limitado a 85 dB. Relájese, sabiendo los niños disfrutan de la canciones, videos y juegos de forma segura.
Las almohadillas suaves y la banda sujetadora les permiten a los niños sentirse cómodos mientras escuchan música o miran a sus youtubers favoritos.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Ventajas
pensado para los niños
Contras
un poco más de autonomía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2019-03-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2019-03-08
usuario imaginario
06/09/2021
España
Justo lo que necesitaba mi niña y esta encantada.
Fácil de usar, cómodo y divertido para los niños. Se conecta muy fácil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2021-08-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Fecha de uso 2021-08-06