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Audífonos con micrófono

TAKH301PK/00

Preocúpate por hacer lo tuyo

Diviértete con los audífonos supraurales que los niños pueden usar para crear su propio estilo. Estos audífonos tienen un límite de volumen de 85 dB y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos en una mochila ¡Los niños pueden decorar las almohadillas con pegatinas o con sus propias obras de arte!

Ver todos los beneficios

Preocúpate por hacer lo tuyo

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Controladores acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los niños, estos audífonos presentan controladores acústicos de 32 mm que se han limitado a 85 dB. Relájese, sabiendo los niños disfrutan de la canciones, videos y juegos de forma segura.

Almohadillas personalizables. Decóralos con pegatinas o tus obras de arte

Los niños pueden personalizar estos audífonos con pegatinas o incluso su última obra de arte. La parte externa del audífono se abre para que puedas poner un dibujo en su interior. Vienen con tres juegos de pegatinas y tarjetas con dibujos.

Especificaciones técnicas

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