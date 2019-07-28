Preocúpate por hacer lo tuyo

Diviértete con los audífonos supraurales que los niños pueden usar para crear su propio estilo. Estos audífonos tienen un límite de volumen de 85 dB y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos en una mochila ¡Los niños pueden decorar las almohadillas con pegatinas o con sus propias obras de arte!