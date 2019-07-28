ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Imagen de un solo producto

Descontinuado

Audífonos con micrófono

TAKH101BL/00

¡Vamos!

Déjalos que vean, escuchen o jueguen con los audífonos supraurales que no dañarán sus oídos. Estos coloridos audífonos son cómodos y el volumen tiene un límite de 85 dB. Los niños pueden disfrutar del televisor o sus canciones favoritas con seguridad.

Ver todos los beneficios

¡Vamos!

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Supraurales

  • Almohadillas suaves

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Controladores acústicos de 32 mm. Sonido nítido

Especialmente diseñados para proteger los oídos de los niños, estos audífonos presentan controladores acústicos de 32 mm que se han limitado a 85 dB. Relájese, sabiendo los niños disfrutan de la canciones, videos y juegos de forma segura.

Diseño plegable compacto. Fáciles de guardar

Estos audífonos con cable supraurales para niños se pueden doblar hacia adentro para crear un bloque compacto. Perfecto para cuando desees guardarlo en el bolsillo de un abrigo o en un bolso.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.