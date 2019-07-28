Descontinuado
TAKH101BL/00
¡Vamos!
Déjalos que vean, escuchen o jueguen con los audífonos supraurales que no dañarán sus oídos. Estos coloridos audífonos son cómodos y el volumen tiene un límite de 85 dB. Los niños pueden disfrutar del televisor o sus canciones favoritas con seguridad.
cerrados atrás, controladores de 32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.
Especialmente diseñados para proteger los oídos de los niños, estos audífonos presentan controladores acústicos de 32 mm que se han limitado a 85 dB. Relájese, sabiendo los niños disfrutan de la canciones, videos y juegos de forma segura.
Estos audífonos con cable supraurales para niños se pueden doblar hacia adentro para crear un bloque compacto. Perfecto para cuando desees guardarlo en el bolsillo de un abrigo o en un bolso.
Opiniones