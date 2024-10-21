Descontinuado
TAH5205WT/00
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Liviano
Plegado compacto
Hasta 29 h de reproducción
Estos audífonos supraaurales cuentan con potentes controladores acústicos de neodimio de 40 mm que te brindan un sonido nítido y graves profundos. Si quieres escuchar más graves, solo presiona el botón de refuerzo de GRAVES y sentirás la diferencia al instante.
Obtienes hasta 29 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas por USB-C. Si comienzas a quedarte con poca batería, una carga rápida de 15 minutos mantendrá la música reproduciéndose durante 4 horas más. También puedes usar estos audífonos con el cable extraíble incluido.
Disponible en elegantes colores mate, estos audífonos supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y puedes moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.
2.3
de 5
8
Opiniones
César210722
21/10/2024
Peru
Sonido fiel
El audífono lo compre para editar audios y videos en adobe premiere y en en adobe audition y son bastante fieles a las sonidos mínimos con su rango de 20hz a 20khz cubre todo el rango audible simplemente increíbles
Ventajas
Sonido fiel
Contras
Puede ser el material pero por el precio no se puede pedir mas
Esta reseña se realizó para TAH5205BK Audífonos inalámbricos
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fredios
07/02/2023
Peru
uno de los mejores audifonos calidadprecio q probe
De lo mejor que he probado, realmente valen muchisimo la pena por el precio, y no entiendo el problema de que solamente se conecta a un dispositivo, es facil conectar a tantos dispositivos como quieras sin ningun problema.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAH5205BK Audífonos inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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LuluTotu
22/02/2023
Peru
No escucho nada estando vinculado con mi celular.
La función bluetooth de mi audífono andaba bien hasta que ahora ya no puedo escuchar nada estando vinculado con mi celular. Solo puedo escuchar el audio si conecto el cable auxiliar a mi teléfono. Lo que no me gusta para nada es que solo se pueda conectar con un dispositivo ya que si intentas vincular con otro te pide un pin o tienes que desemparejarlo totalmente. Lamentablemente el material no es tan bueno ya que mi auricular primero tuvo una pequeña rajadura, luego otra tras otra y ahora ni doblarla puedo ya que sino se me rompe.
Ventajas
Tiene una buena duración
Contras
No puedes vincularlo con más de un dispositivo y el material no es bueno.
Esta reseña se realizó para TAH5205WT Audífonos inalámbricos
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La disponibilidad de las funciones puede variar dependiendo de la compatibilidad con el teléfono celular.
La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.