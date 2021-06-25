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Descontinuado

3000 seriesAudífonos supraurales

TAH4105RD/00

4.4
| (5) Opiniones | 80% ha recomendado este producto

Disponible en

Azul
Azul
Blanco
Blanco
Negro
Negro
Roja
Roja
Tus ritmos. Tu estilo.
Siéntete como si acabaras de pisar la pista de baile. Estos audífonos supraurales te brindan un sonido claro y graves potentes. La banda sujetadora acolchada mantiene la comodidad y los diseños en color mate te permiten apropiarte de la música con estilo.
Ver todos los beneficios

Tus ritmos. Tu estilo.

  • cerrados atrás, controladores de 32 mm

  • Soporte de sujeción liviano

  • Plegado compacto

Graves enriquecidos, sonido claro

Revive todos tus mejores momentos en la pista de baile una y otra vez. Los controladores de neodimio de 32 mm brindan graves potentes y definidos, y un sonido claro. El diseño con parte posterior cerrada ofrece un excelente aislamiento del sonido para que puedas disfrutar cada segundo de tus canciones favoritas.

Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable

Disponible en elegantes colores mate, estos audífonos supraurales cuentan con una banda sujetadora acolchonada tan liviana que apenas la sentirás. Las suaves almohadillas están claramente marcadas para la oreja izquierda y derecha, y puedes moverlas hasta que encajen en una posición en la que te sientas cómodo.

Diseño plegable para guardarlo fácilmente

Baila con los graves. Las almohadillas se pliegan por completo y se doblan hacia adentro, lo que hace que sean fáciles de guardar en el bolsillo o en el bolso. Solo tienes que plegarlas y estás listo para partir.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

5

Opiniones

80%

ha recomendado este producto

2
1

25/06/2021

Argentina

Argentina

Muy buen sonido

muy cómodo y el sonido envolvente es genial. El largo del cable está bien. Para uso diario está ok

Ventajas

comodidad y confort

Contras

el pin de inserto deberia ser recto. debería traer almohadillas de repuesto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 3000 series TAH4105WT Auriculares supraurales

Sí, recomiendo este producto

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12/05/2021

Argentina

Argentina

Funcionan muy bien. La relación calidad/precio OK

Tengo otros mucho más caros, estos me gustaron mucho, son buenos y económicos.

Ventajas

Buena respuesta en frecuencia y son livianos y cómodos

Contras

Ninguna destacable

Sí, recomiendo este producto

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24/11/2020

Argentina

Argentina

Muy practicos

Me gustaron mucho los uso con la compu, la play y el celu

Ventajas

Multi uso

Sí, recomiendo este producto

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