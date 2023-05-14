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Descontinuado

Auriculares intrauditivos con micrófono

TAE5008WT/00

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Aquí entran los graves.

Disfrute de graves potentes para todas sus canciones. Estos auriculares intrauditivos cuentan con un ajuste cómodo y el control remoto integrado facilita la navegación por las listas de reproducción. Son perfectos para cuando entra una llamada justo en el momento en que los graves están a punto de sonar en su pista favorita.

Ver todos los beneficios

Aquí entran los graves.

  • Graves potentes

  • Ajuste intrauditivo y ligero

  • Control remoto integrado con 3 botones

  • Conector USB-C

Graves impactantes, sonido claro, independientemente de lo que escuches

La vida en movimiento no sería igual sin tus canciones favoritas. Estos audífonos te ofrecen unos graves potentes y definidos con sus controladores de 10 mm, así como una escucha cómoda con sus tapones de audífono que se ajustan perfectamente.

El DAC integrado mejora la calidad de sonido

Disfruta de tus listas de reproducción escuchándolas de la forma en que se concibieron. Estos auriculares cuentan con DAC integrado que mejora la calidad de lo que escuchas. Disfruta de cada segundo de las canciones que más te gustan.

Disfruta de tu música con total comodidad durante todo el día

Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto que puedes llevar durante horas. Disfruta de la comodidad de escucha durante todo el día.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. La duración de la batería es aproximada y puede variar en función de las condiciones de uso.