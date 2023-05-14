Descontinuado
TAE5008WT/00
Aquí entran los graves.
Disfrute de graves potentes para todas sus canciones. Estos auriculares intrauditivos cuentan con un ajuste cómodo y el control remoto integrado facilita la navegación por las listas de reproducción. Son perfectos para cuando entra una llamada justo en el momento en que los graves están a punto de sonar en su pista favorita.
Graves potentes
Ajuste intrauditivo y ligero
Control remoto integrado con 3 botones
Conector USB-C
La vida en movimiento no sería igual sin tus canciones favoritas. Estos audífonos te ofrecen unos graves potentes y definidos con sus controladores de 10 mm, así como una escucha cómoda con sus tapones de audífono que se ajustan perfectamente.
Disfruta de tus listas de reproducción escuchándolas de la forma en que se concibieron. Estos auriculares cuentan con DAC integrado que mejora la calidad de lo que escuchas. Disfruta de cada segundo de las canciones que más te gustan.
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de almohadillas de goma intercambiables crean un sellado perfecto que puedes llevar durante horas. Disfruta de la comodidad de escucha durante todo el día.
Opiniones
La duración de la batería es aproximada y puede variar en función de las condiciones de uso.