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Descontinuado

Audífonos inalámbricos intrauditivos

TAE4205WT/00

2.6
| (25) Opiniones

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Siente los graves
¿Te encantan esos momentos en que suenan los graves? Estos audífonos inalámbricos intrauditivos te ofrecen graves más potentes con solo tocar un botón. Por lo tanto, tienes 10 horas de tiempo de reproducción, carga rápida y puntas de ala suaves para un ajuste seguro y un mejor aislamiento pasivo del ruido.
Ver todos los beneficios

Siente los graves

  • Controlad. 8,2 mm, cerrados parte post.

  • Intraauditivo

Botón de refuerzo de GRAVES. Graves más potentes al instante

Botón de refuerzo de GRAVES. Graves más potentes al instante

Estos audífonos inalámbricos cuentan con controladores de neodimio de 8.2 mm que te brindan un sonido claro y graves potentes. Si quieres escuchar más graves, solo presiona el botón de refuerzo de GRAVES en el control remoto en el cable. Sentirás la diferencia al instante.

10 horas de tiempo de reproducción, carga USB-C

10 horas de tiempo de reproducción, carga USB-C

Obtienes 10 horas de tiempo de reproducción con una carga de 2 horas a través del USB-C. Si se está agotando la energía, una carga rápida de 15 minutos te dará otras 1.5 horas. El cable plano de los audífonos se coloca cómodamente detrás del cuello, sin importar si los audífonos están dentro o fuera de las orejas.

Seguros, flexibles, cómodos

El tubo acústico ovalado y las cubiertas intercambiables de los audífonos te ofrecen un cómodo ajuste intrauditivo. Las puntas de ala suaves se ajustan cómodamente debajo del borde de la oreja, lo que brinda un ajuste seguro y un mejor aislamiento pasivo del ruido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 5

25

Opiniones

04/10/2021

Argentina

Argentina

Super comodos

compre estos auriculares, hace unos meses, realmente me salieron super buenos , lo uso para entrenar, son realmente comodos. volveria a elegirlos

Ventajas

todo

Contras

nada

Esta reseña se realizó para TAE4205BK In-ear wireless headphones

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02/10/2021

Argentina

Argentina

Comodo de usar

Me resultan comodos al uso, dado que son inalambricos y comodos para el oido

Ventajas

Las horas de duracion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE4205BK In-ear wireless headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE4205BK In-ear wireless headphones

29/09/2021

Argentina

Argentina

muy practico!

es muy practivo para correr, comodo, ni se siente que lo llevo puesto, me sirve para estar en movimiento sin problemas!

Ventajas

color, peso, como queda en el oido

Contras

sin comentarios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para TAE4205BK In-ear wireless headphones

Sí, recomiendo este producto

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