Descontinuado
Diseño cerrado atrás con control. 10 mm
Intraauditivo
Blanco
¿Qué es la vida en movimiento sin tus canciones favoritas? Estos audífonos brindan graves potentes y definidos a partir de potentes controladores de neodimio de 10 mm para que puedas escuchar música desde los audífonos que se ajustan perfectamente.
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de cubiertas intercambiables de almohadillas de goma te permiten un cómodo ajuste intrauditivo. Disfruta cada segundo de las canciones que adoras.
Contesta una llamada o pausa tu lista de reproducción sin tocar tu smartphone. El conector en ángulo te ayuda a mantener los auriculares conectados a tu práctico dispositivo inteligente si tienes el teléfono en tu bolsillo.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
18/10/2023
Argentina
Lindo!!
Tiene un lindo sonido, bastante potente. Se puede atender las llamadas sin necesidad de sacar el telefono.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE4105BK Auriculares intrauditivos con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para TAE4105BK Auriculares intrauditivos con micrófono