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Descontinuado

FidelioAudífonos realmente inalámbricos

T1BK/00

3.4
| (5) Opiniones

Disponible en

Blanco
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Negro
Negro
Creados para llevarlos a cualquier parte.
Déjate llevar por la música. El sonido espacioso y detallado de estos auriculares inalámbricos reales de primera calidad te sitúa en el centro de la mezcla. Nuestra mejor reducción de ruido y una fijación segura y cómoda te sumergen en el sonido, estés donde estés.
Ver todos los beneficios

Creados para llevarlos a cualquier parte.

  • Sonido natural Fidelio

  • Reducción de ruido Pro+

  • Reducción de ruido por viento

  • Ajuste universal de alta calidad

Philips Fidelio. Sonido rico y natural

Philips Fidelio. Sonido rico y natural

EDM o rock, clásico o hip-hop: estos auriculares profesionales te permiten escuchar cualquier cosa como si estuvieses en el estudio. Los altavoces con armadura equilibrada transmiten los sonidos agudos más brillantes y sonidos vocales totalmente naturales. Los altavoces dinámicos producen sonidos graves profundos y precisos y texturas instrumentales enriquecidas.

Sumérgete en cualquier parte. Reducción de ruido Pro+

Sumérgete en cualquier parte. Reducción de ruido Pro+

No importa dónde estés, estos auriculares realmente inalámbricos crean el espacio perfecto para escuchar. La reducción de ruido híbrida utiliza hardware de última generación y procesamiento de audio avanzado para bloquear sonidos no deseados. Las cubiertas de las almohadillas de espuma Comply que reducen el ruido suman a la inmersión con un ajuste cómodo y seguro.

Más música. Disfruta de hasta 48 horas de reproducción con el estuche de carga

Con los auriculares y el estuche totalmente cargados, dispondrás de más de un día de tiempo de reproducción para tus viajes. Además, la música se detiene al quitarte un auricular, para que no te pierdas ni una sola nota. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

5

Opiniones

4
3
2

10/12/2024

Argentina

Argentina

La calidad que buscaba

Compré los auriculares y estoy muy contento. Son cómodos, tienen un sonido impresionante y la cancelación de ruido es genial. La batería dura todo el día y se cargan rápido. Lo recomiendo a cualquiera que busque unos auriculares de alta calidad. 5 estrellas!

Ventajas

Cancelación de ruido y estética

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Fidelio T1BK Audífonos realmente inalámbricos

Sí, recomiendo este producto

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22/01/2024

Argentina

Argentina

Muy buenos auriculares

Me parecen unos auriculares geniales, además, el diseño es impecable, la reducción de ruido es lo mejor del equipo y la calidad del sonido y batería es incomparable.

Ventajas

reduccion de ruido y diseño

Contras

nada

Esta reseña se realizó para Fidelio T1BK Audífonos realmente inalámbricos

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08/11/2023

Argentina

Argentina

Sonido espectacular

Sonido super definido. La diferencia al tener reduccion de ruido a comparacion de otros que tengo es increible. La bateria es todo lo que esta bien. Lo pongo a cargar cada 2 - 3 dias aproximadamente y por precaucion Con la app funciona muy bien, al momento no tengo quejas

Ventajas

todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

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