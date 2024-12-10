Descontinuado
T1BK/00
Sonido natural Fidelio
Reducción de ruido Pro+
Reducción de ruido por viento
Ajuste universal de alta calidad
EDM o rock, clásico o hip-hop: estos auriculares profesionales te permiten escuchar cualquier cosa como si estuvieses en el estudio. Los altavoces con armadura equilibrada transmiten los sonidos agudos más brillantes y sonidos vocales totalmente naturales. Los altavoces dinámicos producen sonidos graves profundos y precisos y texturas instrumentales enriquecidas.
No importa dónde estés, estos auriculares realmente inalámbricos crean el espacio perfecto para escuchar. La reducción de ruido híbrida utiliza hardware de última generación y procesamiento de audio avanzado para bloquear sonidos no deseados. Las cubiertas de las almohadillas de espuma Comply que reducen el ruido suman a la inmersión con un ajuste cómodo y seguro.
Con los auriculares y el estuche totalmente cargados, dispondrás de más de un día de tiempo de reproducción para tus viajes. Además, la música se detiene al quitarte un auricular, para que no te pierdas ni una sola nota. El estuche se puede cargar de forma inalámbrica.
3.4
de 5
5
Opiniones
Lepavini23
10/12/2024
Argentina
La calidad que buscaba
Compré los auriculares y estoy muy contento. Son cómodos, tienen un sonido impresionante y la cancelación de ruido es genial. La batería dura todo el día y se cargan rápido. Lo recomiendo a cualquiera que busque unos auriculares de alta calidad. 5 estrellas!
Ventajas
Cancelación de ruido y estética
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Fidelio T1BK Audífonos realmente inalámbricos
Sí, recomiendo este producto
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Ezeesjj23
22/01/2024
Argentina
Muy buenos auriculares
Me parecen unos auriculares geniales, además, el diseño es impecable, la reducción de ruido es lo mejor del equipo y la calidad del sonido y batería es incomparable.
Ventajas
reduccion de ruido y diseño
Contras
nada
Esta reseña se realizó para Fidelio T1BK Audífonos realmente inalámbricos
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Scarface8
08/11/2023
Argentina
Sonido espectacular
Sonido super definido. La diferencia al tener reduccion de ruido a comparacion de otros que tengo es increible. La bateria es todo lo que esta bien. Lo pongo a cargar cada 2 - 3 dias aproximadamente y por precaucion Con la app funciona muy bien, al momento no tengo quejas
Ventajas
todo
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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