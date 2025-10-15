Tamaño ligero y compacto
Configuración rápida
Además de las arrugas, la serie 1000 también refresca la ropa (y el mobiliario suave, las cortinas, los juguetes) y elimina los olores al matar hasta el 99.9 % de las bacterias *.
Uso seguro para todos los tejidos que se puedan planchar, sin quemaduras, garantizado
El accesorio ideal para sus sesiones de vapor de último minuto. Con el guante resistente al calor, puede disfrutar de la vaporización de forma segura.
4.2
de 5
9
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Sine96
15/10/2025
Chile
¡Mi nuevo aliado para mantener la ropa impecable!
Estoy realmente sorprendido con lo fácil que es usar este vaporizador. Se calienta rápido y elimina las arrugas en segundos, sin necesidad de sacar la plancha ni la tabla. Lo uso tanto para camisas como para vestidos y cortinas, y el resultado siempre queda perfecto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Sí, recomiendo este producto
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06/10/2022
Chile
Empleado de Philips
Súper práctico y fácil de usar
[Employee of philipsglobal] Es un producto súper práctico y fácil de usar. Compacto, por lo que me resulta de fácil guardado y transporte. Ideal para el uso de todos los días.
Ventajas
Tamaño y calidad
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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frl1988
27/10/2022
Argentina
Excelente
Me encantó, la realidad es que es ideal para los viajes y me sorprendio su potencia. el tamaño es el indicado, La utilice para mis camisas y quedaron perfectas
Ventajas
tamaño, potencia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vaporizador portátil serie 1000 STH1010/10 Plancha de vapor portátil
Sometido a pruebas por un organismo externo para la detección de los tipos de bacterias Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Candida albicans ATCC 10231 con un tiempo de vaporización de 10 segundos.