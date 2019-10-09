ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal

Descontinuado

400 SeriesMouse inalámbrico

SPK7413/00

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

Este cómodo y elegante mouse para computadora portátil se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe sin problemas en el bolso. Además, dispone de una función de conexión inalámbrica y un sensor óptico compatible con la mayoría de las superficies.

Ver todos los beneficios

Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar

  • 4 botones

  • Conexión inalámbrica de 2.4 GHz

  • Sensor óptico

  • Aspecto de aleación de aluminio

La forma ambidiestra es cómoda para ambas manos

El diseño cómodo y ergonómico del mouse se siente genial

Diseño inalámbrico cómodo y fácil de conectar

Diseño inalámbrico cómodo y fácil de conectar

Fácil de conectar y sin enredos, el diseño inalámbrico te hace la vida más fácil.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.