Descontinuado
SPK7413/00
Portabilidad inalámbrica en cualquier lugar
Este cómodo y elegante mouse para computadora portátil se ajusta perfectamente a la palma de la mano y cabe sin problemas en el bolso. Además, dispone de una función de conexión inalámbrica y un sensor óptico compatible con la mayoría de las superficies.
4 botones
Conexión inalámbrica de 2.4 GHz
Sensor óptico
Aspecto de aleación de aluminio
Fácil de conectar y sin enredos, el diseño inalámbrico te hace la vida más fácil.
Opiniones