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Descontinuado

Audífonos deportivos con soporte para las orejas

SHQ3007/28

Resistentes al sudor y lavables

Estos audífonos fueron diseñados para deportistas, porque están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Además, el largo del cable se regula para que puedas usarlos con un brazalete deportivo o como más te guste.

Ver todos los beneficios

Con control remoto para iPhone y cable regulable

Resistentes al sudor y lavables

Micrófono y control de música

El micrófono y el controlador superelegantes te permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod/iPhone/iPad de forma remota.

Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato de audio donde quieras.

Sonido estéreo con graves potentes: más energía para tus ejercicios

El sonido preciso mejora tu experiencia deportiva y te da más energía para hacer ejercicios

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Opiniones

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